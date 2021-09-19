أول فيديو يوثق لحظة إطلاق شخص النار على آخر في جدة

محررو المناطق

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يوثق حادثة إطلاق شخص النار على آخر في جدة.

وظهر في الفيديو الشخص الذي تعرض لإطلاق النار هو من وثق الحادثة وكانت الدماء تسيل على ثوبه، قائلًا: “شايف رماني الرجال”.

يذكر أن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أكد أن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، اعتدى على مواطن آخر بإطلاق النار عليه في أحد الأحياء السكنية بمحافظة جدة.

وقالت شرطة مكة إن الحادثة نتيجة خلاف سابق بينهما، ما نتج عنه إصابته – حالته الصحية مستقرة – وجرى ضبط السلاح المستخدم وإيقاف الجاني واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.