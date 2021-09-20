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المملكة تحافظ على مكانتها كأكبر مصدر للنفط الخام للصين

المملكة تحافظ على مكانتها كأكبر مصدر للنفط الخام للصين

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المملكة تحافظ على مكانتها كأكبر مصدر للنفط الخام للصين

المملكة تحافظ على مكانتها كأكبر مصدر للنفط الخام للصين
http://almnatiq.net/?p=1032196
المناطق_ وكالات

تمكنت المملكة والتي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم، من الحفاظ على تصنيفها كأكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر التاسع على التوالي في أغسطس مع تخفيف أوبك+ تخفيضات الإنتاج.

 

وبحسب رويترز، فإن البيانات من الإدارة العامة للجمارك اليوم الاثنين، أظهرت ارتفاع واردات النفط السعودي بنسبة 53 في المئة عن العام السابق إلى 8.06 مليون طن أو 1.96 مليون برميل يوميا.

 

واستقرت واردات الصين من النفط الخام من روسيا عند 6.53 مليون طن في أغسطس أو 1.59 مليون برميل يوميا مقابل 1.56 مليون برميل يوميا في يوليو.

 

وترجع هذه الفجوة الكبيرة في تراجع الشحنات الروسية خلف الكميات السعودية إلى قرار بكين خفض حصص واردات النفط الخام لشركات التكرير المستقلة التي تفضل مزيج إسبو الروسي.

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