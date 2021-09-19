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“الغرفة التجارية الإيرانية”: انخفاض الناتج المحلي بنسبة 57% خلال الـ3 سنوات الأخيرة

“الغرفة التجارية الإيرانية”: انخفاض الناتج المحلي بنسبة 57% خلال الـ3 سنوات الأخيرة
http://almnatiq.net/?p=1032208
المناطق - وكالات:
أكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية “غلام حسني شافعي”، انخفاض الناتج الإجمالي الإيراني في ظل العقوبات المفروضة على النظام الإيراني بنسبة 57% خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
واعتبر “شافعي” هذا الانخفاض مؤشراً خطيراً للاقتصاد الإيراني مطالباً النظام الإيراني بتغيير سياساته واتخاذه خطوات جادة لرفع العقوبات المفروضة على بلاده.
وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية، خلال الاجتماع الـ 32 لغرفة تجارة مشهد: “إن الناتج الإجمالي الإيراني الذي كان 445 مليار دولار عام 2017م انخفض بنسبة 57% إلى 191 مليار دولار عام 2020.
وأوضح رئيس غرفة التجارة، أن هذا الانخفاض الذي تعرض له الاقتصاد الإيراني بين عامي 2017و 2020 قلل تصنيف إيران من المرتبة 26 في الاقتصاد العالمي إلى المرتبة 51، مؤكدًا على أن هذه الإحصائيات تمثل تحذيرات جدية لمستقبل الاقتصاد الإيراني وتؤكد على ضرورة مراجعة السياسات الحالية.

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