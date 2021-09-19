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وظائف شاغرة بالشؤون الصحية بالحرس الوطني.. تعرف على طريقة التقديم

وظائف شاغرة بالشؤون الصحية بالحرس الوطني.. تعرف على طريقة التقديم

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وظائف شاغرة بالشؤون الصحية بالحرس الوطني.. تعرف على طريقة التقديم

وظائف شاغرة بالشؤون الصحية بالحرس الوطني.. تعرف على طريقة التقديم
http://almnatiq.net/?p=1032219
محررو المناطق

كشفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر 147 وظيفة شاغرة للعمل في كل من الرياض والمدينة المنورة والقصيم وجدة ونجران والأحساء.

 

وأوضحت الشؤون الصحية عن تفاصيل الوظائف المطلوبة وجاءت كالتالي:

الوظائف الإدارية 21 وظيفة:

مكان العمل: الرياض، الدمام ، الأحساء

وظائف التمريض -33 وظيفة:

مكان العمل: المدينة المنورة

وظائف طبية -64 وظيفة:

مكان العمل : الرياض، المدينة المنورة، القصيم، جدة، نجران

الفرص التدريبية -28 وظيفة:

أماكن العمل: الرياض، الأحساء

الخدمات الصحية المساعدة -وظيفة واحدة: فني مختبر

أماكن العمل :المدينة المنورة

وأكدت الشؤون الصحية، على أنه في حال طلب تسجيل الدخول أو التسجيل لمستخدم جديد سوف يتم تحويلكم إلى مركز النفاذ الوطني الموحد ، استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بنظام أبشر.

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