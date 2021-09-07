في 5 نقاط .. فوائد مذهله لخضار الكوسا

تدخل الكوسا في العديد من الأطعمة كمقبلات أو كوجبات رئيسية بفضل نكهتها المميزة والشهية والخفيفة بنفس الوقت، وتنتشر أطباقها في الشرق الأوسط بشكل واسع جدا وتدخل في تحضير العديد من الأطعمة، ويوضح موقع “shape” مقالا فوائد تناول خضار الكوسا في النقاط التالية:

1- تحارب الأمراض المزمنة

قالت أخصائية التغذية، تريستا شيتن، المؤسسة والشريكة في “The Good Life Dietitian”، إن الكوسا مليئة بمضادات الأكسدة التي تحمي الصحة، بما في ذلك بيتا كاروتين، ولوتين، وزياكسانثين”، كما تحتوي الكوسا على الكثير من الكارتونيات، والتي تعد أيضًا مصدر قوي لمضادات الأكسدة.

2- تدعم الجهاز الهضمي

تشير الخبيرة هولمز، إلى أن “الكوسا هي مصدر كبير للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان أيضا”. وتعتبر الألياف القابلة للذوبان، على وجه الخصوص، من المواد الحيوية المفيدة جدا وهي تغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء. الأمر الذي يساهم في تنظيم وظائف الجهاز الهضمي. 3- تنظم مستويات السكر في الدم تساعد الألياف الموجودة في الكوسا أيضًا على تنظيم مستويات السكر في الدم وتوازنها، كما تعمل الكوسا أيضَا على إفراز الأنسولين، وهو الهرمون الضروري للحفاظ على مستويات معتدلة للسكر في الدم.