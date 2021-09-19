رسميًا.. التعليم تعلن إسناد تدريس وتقويم “الدراسات الإسلامية” لمعلم واحد

محررو المناطق

أصدرت وزارة التعليم، قرارًا بتدريس وتقويم مادة الدراسات الإسلامية باعتبارها مادة واحدة، وإسناد تدريسها بفروعها كافة لمعلم واحد، على أن تدرس بالتبادل بين فروعها في الأسبوع الواحد وتبنى النماذج الاختبارية لها بما يضمن التساوي بين فروعها.

من جانبه، أكدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم، تطبيق خطة توزيع المقررات الدراسية وفق رابط الاستجابة السريع المبلغ لجميع المدارس وتوجيه المعلمين والمعلمات باعتماد الخطة الواردة فيه ، واعتماد أدلة المعلم بما فيها الأدلة الجديدة (رياض الأطفال ، التربية البدنية والدفاع عن النفس ، المهارات الرقمية ، التفكير الناقد ، التربية الخاصة ) بنسختها الالكترونية في منصة عين الاثرائية ومنصة مدرستي.

وشددت على توعية طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بتخصيص الكتب الدراسية المدون عليها الفصل الدراسي الأول للفصل الدراسي الأول ونصف الفصل الدراسي الثاني من نظام الفصول الدراسية الثلاثة، عدا المقررات الجديدة التي أدخلت على الخطة الدراسية واشعار أولياء الأمور بذلك.