لحماية بياناتك الشخصية.. 3 خطوات يجب فعلها قبل بيع هاتفك الآيفون

يشمل هاتف الأيفون الخاص بك الكثير من البيانات والمعلومات الخاصة التي قد تضر بك في حال تسريبها الأخرين ولتفادي هذه المشكلة سيكون عليك تنفيذ بعض الإجراءات على هاتفك في البداية تحتاج إلى نقل كافة البيانان والمعلومات الخاصة بك على هاتف الأيفون إلى هاتفك الجديد، أو الاحتفاظ بنسخة احتياطية.

الخطوة الأولى

إليك خطوات مسح بيانات الهاتف في البداية سيكون على المستخدم حذف مميزات قد تم تحديدها في الهاتف مثل:

تعطيل ميزة Find My iPhone عبر الإعدادات ومن ثم اختيار Find My ومنها يمكن تغيير الحالة وإيقاف تشغيل الميزة، وأيضاً إيقاف ميزة Find My Network

إيقاف اقتران أي من أجهزتك الأخرى بهاتف الأيفون مثل اقتران ساعة أبل الذكية أو غيرها من الأجهزة

الخطوة الثانية تسجيل الخروج من APPLE ID

ويتم تسجيل الخروج عبر الإعدادات ومن ثم اختيار الزر العلوي الذي يشير إلى اسم المستخدم، ومن ثم اختيار تسجيل الخروج في نهاية الصفحة

إدخال كلمة المرور الخاصة بحساب Apple ID

سيظهر للمستخدم نص للتأكيد للاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات

أيضاً في حالة الانتهاء من نسخ البيانات احتياطياً يمكن البدء بمسح الهاتف

النقر على زر تسجيل الخروج في الجزء العلوي ومن ثم النقر على زر التأكيد الذي يظهر في النافذة المنبثقة

الخطوة الثالثة

إزالة شريحة SIM من الهاتف

التوجه إلى الإعدادات ومنها إلى تبويب General ثم إلى نقل أو إعادة تعيين الهاتف ومن ثم اختيارا حذف كافة المحتوى والإعدادات