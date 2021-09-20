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“عالم فيروسات” يكشف عن فئة من البشر لا يمكن إصابتها بفيروس كورونا

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“عالم فيروسات” يكشف عن فئة من البشر لا يمكن إصابتها بفيروس كورونا

“عالم فيروسات” يكشف عن فئة من البشر لا يمكن إصابتها بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1032232
المناطق - وكالات:

كشف رئيس مختبر تكاثر الخلايا بمعهد أنغيلغارد لعلم الأحياء الجزيئي، بيتر تشوماكوف، عن فئة من البشر لا يمكن إصابتها بفيروس كورونا المستجد والمنتشرة حديثاً حول العالم.

 

وأكد تشوماكوف، أن المصابين بنزلات البرد أو الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة لا يمكن أن يصابوا بفيروس كورونا.

 

وأضاف تشوماكوف، العضو في الأكاديمية الروسية للعلوم، في حديث لموقع “ura.ru” الروسي، أن الأشخاص المصابين بنزلات البرد والالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة غير معرضين للإصابة بفيروس كورونا.

 

وأوضح بأنه مع ذلك أنه قريبا بعد تماثلهم للشفاء يمكن أن يصابوا بفيروس كورونا، مبينا أن المرض قد يسير بشكل أصعب نظرا لتداعيات الإصابة بالداء السابق.

 

وبين العالم الروسي أن الشخص المريض بفيروس لا يمكن يصاب بفيروس آخر لأن جسده يخلق الإنترفيرون، وهو بروتين مضاد للفيروسات يحمي من الإصابة الثانية.

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