استشاري يوضح أضرار ومضاعفات “الأسبرين” والفئات التي يُسمح لها بتناوله

محررو المناطق

أوضح الدكتور خالد النمر، ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أضرار ومضاعفات استخدام علاج الأسبرين والفئات التي يُسمح لها بتناوله.

قال “النمر”، إن هناك دراسات حديثة أثبتت أن توقف علاج الأسبرين يمكن أن يتسبب في التجلطات؛ في حالة توقف المريض استخدام الأسبرين بشكل مفاجئ وكان بحاجه إليه، لافتًا إلى أنه يمنع توقفه في هذه الحالة دون استشارة الطبيب المعالج.

وأضاف ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن علاج الأسبرين سلاح ذو حدين، حيث أن من أعراضه الجانبية التسبب بالإصابة بنزيف في المعدة أو نزيف في الرأس أو الإصابة بالربو أو التهابات إنزيمات الكبد، موضحًا أن استخدامه في حالة الإصابة بتجلطات فإنه يقلل نسبة الوفيات بـ 25%.

وعن الفئات التي يسمح لها تناول “الأسبرين”، قال “النمر”: إذا تعدى سن الـ 50 عامًا للرجال، وسن الـ60 عامًا للنساء، ولكن يشترط أن لا يكون لديهم أي مشاكل في المعدة.