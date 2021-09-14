آبل تطلق التحديثات الجديدة لـ”آي أو أس 15″ بمزايا خرافية

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http://almnatiq.net/?p=1032274
المناطق - وكالات:
من المقرر أن تدخل النسخة الجديدة من نظام تشغيل أجهزة هواتف أبل، اليوم الاثنين، حيز التنفيذ، وذلك بعد أيام من إطلاق الشركة العملاقة النسخة الأحدث من هواتف آيفون.
حيث يقدم نظام التشغيل الجديد “آي أو أس 15” العديد من المزايا الجديدة للمستخدمين، لكن ستكون هناك بعض الاختلافات حسب المناطق الزمنية في العالم، ومن بين مميزات التحديثات الجديدة أنه سيكون تلقائيا، ولن يكون المستخدمون بحاجة إلى إجراء تحديث على نظام التشغيل.
وكانت شركة أبل كشفت في وقت سابق من هذا العام عن النسخة التجريبية من نظام التشغيل الجديد خلال مؤتمر المطورين الذي عقد في يونيو الماضي. وبالتزامن مع إطلاق النسخة الجديدة للهواتف الذكية الخاصة بأبل، ستكون هناك نسخة جديدة أيضا لأجهزة الآيباد “آي باد أو أس 15”. ويدعم نظام التشغيل العديد من طرز هواتف آيفون، التي صدرت على مر السنين، حتى تلك القديمة منها مثل آيفون 6 أس، الذي صدر قبل 6 سنوات.

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