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تصل لـ5 ملايين ريال.. “الغذاء والدواء” توضح عقوبة تقديم معلومات مغلوطة عن منتجات التجميل

تصل لـ5 ملايين ريال.. “الغذاء والدواء” توضح عقوبة تقديم معلومات مغلوطة عن منتجات التجميل

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تصل لـ5 ملايين ريال.. “الغذاء والدواء” توضح عقوبة تقديم معلومات مغلوطة عن منتجات التجميل

تصل لـ5 ملايين ريال.. “الغذاء والدواء” توضح عقوبة تقديم معلومات مغلوطة عن منتجات التجميل
http://almnatiq.net/?p=1032280
حذرت هيئة الغذاء والدواء، مجددًا من تقديم معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي تعتبر مخالفة تعرض الشركة المدرجة للمنتح، إلى عقوبة 30 ألف ريال وقد تصل إلى 5 ملايين ريال.
وقالت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن تجنب العقوبة يتم من خلال التقيد بالمعلومات المعتمدة للمنتج التجميلي، مشيرة إلى أن البطاقة التعريفية على منتجات التجميل توضع إما باللغة العربية أو الإنجليزية، على عكس التحذيرات والمعلومات المهمة لمستخدم المنتج فيجب وضعها باللغتين.

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