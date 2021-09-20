وزير الطاقة: بدء تشغيل مركز مكافحة الإرهاب النووي الذي تدعمه المملكة بملبغ 10 ملايين دولار (فيديو)

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز، خلال مشاركته في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الإثنين، إن المملكة تلتزم بسياستها للاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وشدد وزير الطاقة على ضرورة التصدي للانتشار النووي في الشرق الأوسط، مشددًا على أهمية المناطق الخالية من أسلحة الدمار الشامل.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة تبدي قلقها حيال عدم التزام إيران وعدم شفافية برنامجها النووي، مجددا الدعم السعودي للوكالة الذرية لترسيخ الاستخدام السلمي للطاقة النووية، لافتًا إلى أنه تم بدء أعمال تشغيل مركز مكافحة الإرهاب النووي بالتعاون مع الوكالة الدولية، والذي تدعمه المملكة بمبلغ 10 ملايين دولار.