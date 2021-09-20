احدث الأخبار

علي طريقة ببجي.. مسلح يرتكب مجزرة في جامعة روسية (فيديو)
أبرز المواد
 إحباط نقل 31 مخالفًا لنظام أمن الحدود بـ”جازان”
أبرز المواد
 أسهم المملكة تتراجع خلال جلسة التعاملات الصباحية بأكثر من 100 نقطة
أبرز المواد
 لحماية بياناتك الشخصية.. 3 خطوات يجب فعلها قبل بيع هاتفك الآيفون
علوم وتكنولوجيا
 تصل لـ5 ملايين ريال.. “الغذاء والدواء” توضح عقوبة تقديم معلومات مغلوطة عن منتجات التجميل
أبرز المواد
 وزير الطاقة: بدء تشغيل مركز مكافحة الإرهاب النووي الذي تدعمه المملكة بملبغ 10 ملايين دولار (فيديو)
أبرز المواد
 آبل تطلق التحديثات الجديدة لـ”آي أو أس 15″ بمزايا خرافية
أبرز المواد
 وزير الطاقة: المملكة تجدد دعمها للوكالة الذرية لترسيخ الاستخدام السلمي للطاقة النووية
أبرز المواد
 وزير الطاقة: المملكة تشدد على ضرورة التصدي للانتشار النووي في الشرق الأوسط (فيديو)
أبرز المواد
 استشاري يوضح أضرار ومضاعفات “الأسبرين” والفئات التي يُسمح لها بتناوله
أبرز المواد
 “الزكاة والضريبة والجمارك”: الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة لبرامج البكالوريوس بالجامعات الحكومية
أبرز المواد
 في 5 نقاط .. فوائد مذهله للكوسا
أبرز المواد
علي طريقة ببجي.. مسلح يرتكب مجزرة في جامعة روسية (فيديو)

علي طريقة ببجي.. مسلح يرتكب مجزرة في جامعة روسية (فيديو)

أبرز المواد
إحباط نقل 31 مخالفًا لنظام أمن الحدود بـ”جازان”

إحباط نقل 31 مخالفًا لنظام أمن الحدود بـ”جازان”

أبرز المواد
أسهم المملكة تتراجع خلال جلسة التعاملات الصباحية بأكثر من 100 نقطة

أسهم المملكة تتراجع خلال جلسة التعاملات الصباحية بأكثر من 100 نقطة

أبرز المواد
لحماية بياناتك الشخصية.. 3 خطوات يجب فعلها قبل بيع هاتفك الآيفون

لحماية بياناتك الشخصية.. 3 خطوات يجب فعلها قبل بيع هاتفك الآيفون

علوم وتكنولوجيا

علي طريقة ببجي.. مسلح يرتكب مجزرة في جامعة روسية (فيديو)

علي طريقة ببجي.. مسلح يرتكب مجزرة في جامعة روسية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1032313
محررو المناطق

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قيام مسلح بإطلاق النار داخل جامعة بيرم الروسية، على غرار لعبة “ببجي”.

 

وأدى هجوم مسلح نفّذه مجهول في جامعة بيرم الروسية الواقعة في منطقة الأورال، اليوم الاثنين، إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة عدد آخر.

 

وأعلنت وزارة الداخلية الروسية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الهجوم، ولم تتوفر معطيات بعد عن هوية المنفذ، وما هي الدواعي التي دفعته لارتكاب ذلك.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*