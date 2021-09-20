علي طريقة ببجي.. مسلح يرتكب مجزرة في جامعة روسية (فيديو)

محررو المناطق

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قيام مسلح بإطلاق النار داخل جامعة بيرم الروسية، على غرار لعبة “ببجي”.

وأدى هجوم مسلح نفّذه مجهول في جامعة بيرم الروسية الواقعة في منطقة الأورال، اليوم الاثنين، إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة عدد آخر.

وأعلنت وزارة الداخلية الروسية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الهجوم، ولم تتوفر معطيات بعد عن هوية المنفذ، وما هي الدواعي التي دفعته لارتكاب ذلك.