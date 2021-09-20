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مشهد يُدمي القلوب.. أبناء يحتجزون والدهم داخل غرفه موحشة لعدة سنوات (فيديو)

مشهد يُدمي القلوب.. أبناء يحتجزون والدهم داخل غرفه موحشة لعدة سنوات (فيديو)

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مشهد يُدمي القلوب.. أبناء يحتجزون والدهم داخل غرفه موحشة لعدة سنوات (فيديو)

مشهد يُدمي القلوب.. أبناء يحتجزون والدهم داخل غرفه موحشة لعدة سنوات (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1032316
محررو المناطق

جحود الأبناء يدمي قلوب الآباء، وفي صورة من أبشع صور الجحود من الأبناء، أقدم نجل مسن فلسطيني على حجزه داخل غرفة موحشة لعدة سنوات.

 

حيث تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر لحظة إخراج مسن فلسطيني حجزه أبنائه داخل غرفة موحشة، في قبو المنزل بمدينة الخليل بالضفة الغربية، لعدة سنوات.

 

ويوضح الفيديو المتداول، أن المسن كان يعيش في ظروف قاسية جداً، نتيجة سوء معاملة أبنائه له، لدرجة أنهم كانوا يضعون الطعام له في علبة حديدية فارغة.

 

ويظهر المقطع أنه تم العثور على المسن، بالصدفة خلال حملة أمنية لقوات الأمن الفلسطيني، حيث تم القبض على مطلوبين.

 

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