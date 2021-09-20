أسهم المملكة تتراجع خلال جلسة التعاملات الصباحية بأكثر من 100 نقطة

سجلت أسهم المملكة خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، تراجعًا بنحو 0,9 في المائة والتي تعادل 100 نقطة ليتداول المؤشر العام دون مستوى 11300 نقطة.

ويتداول المؤشر العام عند 11299 نقطة، وذلك بتأثر من تراجع أسهم “البنوك” و”المواد الأساسية”، وذلك خلال منتصف التعاملات. وهبط سهم مصرف الراجحي بنحو 0,8 في المائة، بينما تراجع سهم سابك بنحو 1,6 في المائة، حيث يتداول السهم دون احقية أرباح.

ويأتي تراجع السوق تزامن مع هبوط الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط بأكثر من 1,5 في المائة.

وكانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 13 شركة باللون الأخضر و182 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 7 شركات على ثبات. وبلغت قيم التداول خلال بداية تعاملات الجلسة عند نحو 4,11 مليار ريال، حيث تمت التداولات عبر تداول 120,6 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 190,9 ألف صفقة.