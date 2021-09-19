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إحباط نقل 31 مخالفًا لنظام أمن الحدود بـ”جازان”

إحباط نقل 31 مخالفًا لنظام أمن الحدود بـ”جازان”

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إحباط نقل 31 مخالفًا لنظام أمن الحدود بـ”جازان”

إحباط نقل 31 مخالفًا لنظام أمن الحدود بـ”جازان”
http://almnatiq.net/?p=1032328
المناطق - جازان:

تواصل دوريات المجاهدين، التصدي لمحاولات نقل مخالفًا لنظام أمن الحدود داخل أراضي المملكة.

 

من جانبه صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان، بأن دوريات المجاهدين في محافظة فيفا بمنطقة جازان أحبطت أربع محاولات لنقل 31 مخالفًا لنظام أمن الحدود، نتج عن ذلك ضبط 4 مركبات والقبض على قائديها، وهم مواطنان ومقيم وآخر مخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث من العمر،، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

 

وقال المتحدث الرسمي لـ”المجاهدين”، إن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

 

وأوضح الكنعان أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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