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بدء عروض “صقور السعودية” في جدة بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة

بدء عروض “صقور السعودية” في جدة بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة
http://almnatiq.net/?p=1032358
المناطق_ وكالات

بدأت عروض فريق “صقور السعودية”، مساء أمس الأحد في سماء مدينة جدة، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، حيث أظهرت العروض مهارة وبراعة الطيارين والجاهزية الاحترافية لأداء المهمات.

 

ولقيت العروض الاستعراضية الجوية استحسان متابعيها من سكان جدة، معبرين عن سعادتهم بمشاهدة عدد من الطلعات الجوية الاستعراضية، التي زيّنت سماء جدة بخطوط الألوان الاستعراضية.

 

وتزينت الطائرات المشاركة في العرض بشعار اليوم الوطني 91 “هي لنا دار”، واتشحت باللون الأخضر، كما قدمت تشكيلات تدل على التلاحم والترابط في ظل نهضة الوطن وتطوره.

 

وفي وقت سابق نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع منشورا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الجدول الزمني وأماكن إجراء العروض الجوية، التي تقوم بها الطائرات الحربية، التابعة للقوات الجوية الملكية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.

 

وبحسب بيان وزارة الدفاع، فإنه سيتم إجراء العروض الجوية في 8 مدن يكون أولها في مدينة جدة يوم الاثنين المقبل 20 سبتمبر.

 

ويشمل ذلك اليوم أيضا إقامة عروض جوية في كل من الطائف والرياض.

 

وفي يوم الخميس 23 سبتمبر، تقوم الطائرات المقاتلة بعروض جوية في أبها وتبوك، بينما تقوم بعروض جوية في الباحة يوم الجمعة 24 سبتمبر.

 

وتكون آخر العروض الجوية للمقاتلات الحربية يوم السبت المقبل 25 سبتمبر ويتم إجراؤها في الخبر والجبيل.

 

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