“صحة الجوف” تنفذ 14 مشروعًا بقيمة أكثر من 73مليونًا ريالًا خلال عام 1442هـ

نفذت صحة الجوف خلال عام 1442 هـ 14 مشروعاً بلغت تكلفتها 73,116,711 ريالاً، ضمن سلسلة مشاريع تطويرية لتطوير القطاع الصحي بالمنطقة بشكل مستمر والرفع من جودة الخدمات المقدمة بالمنطقة.

وأوضح فارس بن مخيلف الرويلي، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف، أن هذه المشاريع تمثلت في تطوير مركز استقبال وطوارئ للحالات الباردة وعيادات تخصصية استشارية بمدينة سكاكا بتكلفة 3,690,946 ريالاً، حيث تم تطوير الوحدة المدرسية السابقة لتكون مركزاً لاستقبال وطوارئ للحالات الباردة لتخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات ورفع مستوى الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى عيادات كشف تخصصية تضم قسم أطفال وعيون وأسنان وباطنية، مع ضماد رجال ونساء.

وأوضح أن صحة الجوف نفذت مشروع تطوير وتأهيل مركز الخريف للغسيل الكلوي بمستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز, بقيمة 3,463,950 ريالاً, حيث تم تطوير المركز لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى وتوفير أعلى سبل الراحة والرعاية الطبية، ومشروع تطوير وتأهيل المبنى الإداري بمستشفى النساء والولادة والأطفال بقيمة 3,716,898 ريالاً, لرفع إنتاجية وكفاءة العاملين مع توفير المساحات الإدارية بمبنى المستشفى الرئيسي والاستفادة منها بأقسام طبية تخدم المرضى والمراجعين بعد اعتماد هوية المكاتب المفتوحة مما أدى إلى استيعاب عدد أكبر من الموظفين بالمبنى الرئيسي.

كما شملت المشاريع تطوير العيادات التخصصية بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي طب العيون والسمنة واضطراب السلوك والنمو وجراحة القوقعة بقيمة 2,450,000 ريال، ليضم مركز الاضطراب والنمو 9 عيادات تخصصية، ومركز السمنة 6 عيادات، ومركز العيون 11 عيادة بالإضافة إلى عيادة الليزر، ومركز القوقعة 12 عيادة بالإضافة إلى غرفة قياس السمع.

كما تم افتتاح مشروع تطوير مركز استقبال وطوارئ للحالات الباردة وعيادات تخصصية استشارية بمحافظة طبرجل بقيمة 3,556,097 ريال, حيث تم تطوير الوحدة المدرسية السابقة لتكون مركزاً لاستقبال وطوارئ للحالات الباردة لتخفيف الضغط على طوارئ مستشفى طبرجل، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى عيادات كشف تخصصية أطفال وعيون وأسنان وباطنية مع ضماد رجال ونساء.

وأوضح مدير عام صحة الجوف أن المشاريع شملت تطوير الموقع العام لمستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بقيمة 25,047,542 ريالاً, ومشروع تطوير 40 غرفة عزل سالبة الضغط بمستشفيات منطقة الجوف خارج سكاكا بقيمة 10,705,030 ريالاً، وتطوير 53 غرفة عزل سالبة الضغط بمستشفيات منطقة الجوف داخل سكاكا بقيمة 7,170,870، ومشروع ترميم وتحسين 92 وحدة سكنية للكادر الطبي الداخلي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي لتكون بيئة جاذبة بقيمة 4,099,800 ريال، ومشروع ترميم وتحسين 12 وحدة سكنية بمستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف بقيمة 1,821,192 ريالاً، ومشروع توصيل التيار الكهربائي للمختبر الإقليمي بالجوف بقيمة 1,037,600 ريال, ومشروع تطوير مبنى التموين الطبي بمنطقة الجوف 2,991,843 ريالاً, ومشروع تطوير مبنى إدارة الصحة العامة بمنطقة الجوف بتكلفة 2,989,942 ريالاً، وتوريد وتركيب خزان أكسجين بسعة 10,000 لتر لمستشفى الملك عبدالعزيز بقيمة 375,000 ريال، وتأمين خزان أكسجين إضافي لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي لعزل حالات كورونا بالمنطقة لتغطية الاحتياج المتزايد من الاستهلاك بالأكسجين، مشيراً إلى أن صحة الجوف عملت على إبرام عقود عمل خلال العام لعدد 115 من الأطباء الاستشاريين في تخصصات مختلفة أسهمت في خدمة المرضى وعدم تحميلهم عناء السفر لخارج المنطقة للبحث عن علاج.