أمانة الشرقية تعلن استعداداتها لليوم الوطني الـ91.. تركيب 13 ألف علم وتجهيز 948 مرفق سياحي

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز تفاصيل استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ91، حيث أكملت خطتها واستعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني، وذلك من خلال حزمة من البرامج والتجهيزات، لهذه المناسبة الوطنية الغالية، والتي تتضمن التجهيزات والاستعدادات من خلال نشر الأعلام في الطرق الرئيسية والميادين والواجهات والأماكن العامة، وكذلك الشاشات الإعلانية الالكترونية، وإضاءات الزينة، والمجسمات، وتدشين عدد من المشاريع التنموية بحاضرة الدمام ، ومنها ميدان العرضة، وميدان ودوار عنان السماء، هذا، بالإضافة الى تدشين شارع عبد الله بن رواحه، والشارع التاسع، وشارع سفيان بن وهب، بالدمام، ضمن برامج أنسنة المدن التي تتوافق مع برامج جودة الحياة، وكذلك افتتاح جسر امتداد طريق الأمير نايف مع طريق الأمير متعب مع سكة الحديد، ضمن برامج رفع كفاءة الطرق وتحسين السلامة المرورية، وذلك من قبل معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والتي تأتي بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ 91.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، بأنه تم تركيب الشعارات الوطنية، وتزيين الشوارع والطرق بالإضاءة والزينة، في كافة مدن ومحافظات المنطقة، حيث بلغ إجمالي عدد الأعلام التي سيتم تضمينها في شوارع وطرق وميادين المنطقة (13.750) علم، وتزيين أعمدة الإنارة بـ (6143) من إضاءات الزينة، وتضمين (662) لوحة إعلانية تحمل هوية اليوم الوطني وصور ولاة الأمر حفظهم الله، والعبارات الخاصة باليوم الوطني، إضافة إلى أكثر من (500) شاشة إلكترونية، و(929) مجسماً جماليا بأشكال مختلفة ومتنوعة تتحدث عن هوية اليوم الوطني، وكذلك شعار المملكة، وغيرها من أشكال جمالية، بالإضافة الى إقامة عدد من الفعاليات المختلفة والتي تشمل فقرات ترفيهية وثقافية، بمشاركة عدد من الفرق الشعبية التي ستشارك فرحة الأهالي باليوم الوطني.

وقال بأن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجه جميع الوكالات والإدارات والبلديات بالاستعداد لتنفيذ خطة الاحتفال باليوم الوطني ٩١ ، والتي تأتي وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، لإنهاء كافة الاستعدادات لهذه المناسبة الوطنية الغالية علينا جميعا، حيث قامت الأمانة بوضع خطة متكاملة، تتضمن التجهيزات والاستعدادات، من خلال قيام الإدارة العامة للكهرباء والإنارة بوكالة التعمير والمشاريع، وكافة البلديات، بأعمال الزينة الخاصة باليوم الوطني.

وأبان الصفيان أن أمانة المنطقة ممثلة بالإدارة العامة للكهرباء والإنارة قامت بإنارة وتزيين 8 مباني بإضاءة Led city color وإضافة أجهزة الإضاءة المتحركة، وعرض هوية اليوم الوطني، وكذلك عروض ليزر ترسم صور خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، وشعار المملكة، على عدد من مباني الأمانة وبلدياتها، إضافة الى الشوارع الرئيسية، مثل طريق الملك عبد العزيز، وطريق الملك سعود بن عبدالعزيز وطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وطريق الأمير محمد بن فهد، وشارع الخليج، وكذلك عدد من الطرق الرئيسية في الخبر مثل، طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وطريق الملك خالد بن عبد العزيز / العزيزية، وطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وطريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، وطريق الأمير تركي، وطريق الأمير سلطان وطريق الأمير فيصل بن فهد، وكذلك عدد من الطرق الرئيسية في مدينة الظهران مثل، طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وطريق الأمير فيصل بن فهد، والطريق المحلي لطريق الأمير محمد بن فهد، وممشى الظهران في حي الدوحة الشمالية، فيما تم تزيين وإنارة عدد من الدوارات مثل دوار سيهات ودوار الصدفة ودوار الأشرعة ودوار الصواري، وكذلك تزيين المداخل والواجهات البحرية بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وتزيين التقاطعات الواقعة على مداخل مدينة الدمام والدوارات، مثل طريق الأمير محمد مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وطريق الخليفة أبوبكر الصديق مع الملك فهد بن عبدالعزيز، إضافة الى الواجهة البحرية والكورنيشات بمدن ومحافظات المنطقة.

وقال الصفيان بأنه تم أيضا تجهيز الحدائق والمتنزهات والشواطئ والواجهات البحرية على مستوى أمانة الشرقية، والتي تبلغ ٩٤٨ حديقة ومتنزه، فيما بلغ إجمالي مساحة المسطحات الخضراء في حدود 14 مليون متر مربع، ومضامير المشي والتي تبلغ ١٩٦ ممشى بطول يتجاوز الـ٢٤١ ألف متر طولي، كما جرى تجهيز الطرق والميادين العامة والمتنزهات والحدائق العامة.

وزاد بأن أمانة المنطقة الشرقية كثفت من أعمال النظافة وزيادة عدد عمال النظافة والآليات الخاصة بها في الواجهات البحرية والشواطئ، إضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية بالمنطقة.

وتأتي هذه التجهيزات حرصا من أمانة المنطقة الشرقية على المشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، وهذا الحدث الوطني والذي يمثل أهمية خاصة لجميع المواطنين، مؤكداً على أن الأمانة تحرص بشكل دائم على المشاركة في المناسبات الوطنية من خلال تسخير جميع الإمكانيات التي تخدم المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن الأمانة ستقوم بإرسال العديد من رسائل التهنئة لتعزيز قيمة الولاء والانتماء للوطن، مؤكداً أن الأمانة تحرص كل الحرص على المشاركة وتهيئة كافة الأماكن السياحية والطرق والميادين وغيرها، للمشاركة بالمناسبات الوطنية، وتسخير كافة الإمكانيات.

ودعا المتحدث الرسمي الجميع إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، خلال ارتيادهم الأماكن العامة، والحفاظ على المكتسبات العامة لينعم بها الجميع، كما دعا الى الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والبلدية من خلال مركز 940 لمعالجتها.