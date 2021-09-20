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مواطن يتكبد مديونية 4 ملايين ريال بعد تستره على أحد المقيمين العاملين لديه

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مواطن يتكبد مديونية 4 ملايين ريال بعد تستره على أحد المقيمين العاملين لديه

مواطن يتكبد مديونية 4 ملايين ريال بعد تستره على أحد المقيمين العاملين لديه
http://almnatiq.net/?p=1032388
محررو المناطق

وقع مواطن ضحية نصب واحتيال نتيجة تساهله في التستر التجاري على أحد المقيمين العاملين لديه ، بعد أن اقترح عليه العامل فتح مؤسسة تجارية، ويتولى “العامل ” الإشراف الكامل على المنشأة، مقابل مبلغ مالي شهري للمواطن المتستر.

 

ونجح المقيم المتستر عليه بعد مزاولته النشاط التجاري فترة من الزمن في إقناع المواطن بنقل خدماته على منشأة أخرى، ولثقته المفرطة بالمتستر عليه قام المواطن بنقل خدماته سريعاً دون أن يطلع على معاملات مؤسسته، التي لم يكن يعرف عن نشاطها شيئاً.

 

وتفاجئ المواطن بعد أيام قليلة من نقل خدمات المتستر عليه، بطلبات عدد من الموردين للبضائع بمبالغ مالية بإجمالي أربعة ملايين ريال، وعندما حاول التواصل مع المتستر اكتشف انه قد غادر المملكة منذ مدة.

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