“رئيسي جلاد 1988”.. تغريدة على حساب رسمي إيراني تثير جدلاً

“رئيسي جلاد 1988”.. هاشتاق ضمنته وكالة أنباء رسمية في إيران ضمن خبر نشرته، ما أثار جدلا وانتقادات واسعة داخل التيار المتشدد بالبلاد.

ووصفت وكالة أنباء “تسنيم”، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في حسابها الرسمي على “تويتر”، الاثنين، رئيس البلاد، المتشدد إبراهيم رئيسي بـ”الجلاد”.

وتقول المعارضة الإيرانية إن إبراهيم رئيسي الذي فاز بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 من يونيو الماضي، بأنه أحد الجلادين والمشاركين في عمليات إعدام 30 ألف سجين سياسي معارض عام 1988، وتطالب بملاحقته ومحاسبته في المحاكم الدولية.

ونشرت وكالة أنباء “تسنيم” أحد التصريحات التي صدرت عن رئيسي خلال ترأسه للجنة الاقتصادية الحكومية، الأحد، وضمنته بهاشتاق “جلاد عام 1988”. قبل أن تسارع الوكالة الإيرانية الرسمية إلى حذف التغريدة من حسابها بسبب موجة الانتقادات التي وجهت إليها من قبل التيار المتشدد.