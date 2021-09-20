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السجن 5 سنوات بحق مواطنة وجهت ألفاظ مسيئة لرجل أمن 

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السجن 5 سنوات بحق مواطنة وجهت ألفاظ مسيئة لرجل أمن 

السجن 5 سنوات بحق مواطنة وجهت ألفاظ مسيئة لرجل أمن 
http://almnatiq.net/?p=1032412
المناطق_ وكالات

أصدرت المحكمة المختصة حكمًا بسَجن مواطنة، في العقد الثالث من العمر، لإساءتها لرجل أمن أثناء أداء مهام عمله.

 

وجاء الحكم بسَجن المواطنة لمدة خمسة أعوام، بعد تلفظها على رجل أمن بألفاظ مسيئة، في محاولة لمنعه من مخالفتها أثناء تأديته مهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، ونشرها لذلك على حسابها في إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

 

من جانبه عبر والد المواطنة عن عدم رضاه عما صدر من ابنته من تصرفات، مؤكدًا احترام رجال الأمن، وتطبيق الأنظمة، والالتزام بكل ما صدر من تعليمات وإجراءات احترازية.

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