بدقة 92%.. الكلاب تسبق الأطباء في الكشف عن إصابات كورونا من خلال حاسة الشم

أنشأت شرطة دبي وحدة خاصة تضم 38 من الكلاب المدربة التي يمكنها كشف الإصابة بفيروس كورونا من عينات العرق البشري بدقة نسبتها 92%.

ودربت شرطة دبي مجموعة من الكلاب، والتي تضم كلاباً من فصائل جيرمان شيبرد ولابرادور وكوكر وبوردر كولي، على اكتشاف فيروس كورونا بطريق الشم باستخدام عينات من عرق المرضي الذين تأكدت إصابتهم، بعد جمعها باستخدام مسحة من الإبط لبضع دقائق.

وقال الملازم أول ناصر الفلاسي من شرطة دبي المشرف على البرنامج في مركز التدريب كيه-9″ بمنطقة العوير في دبي لـ”وكالة رويترز”، “العينة هادي عبارة عن عينة من العرق نحط العينة تحت إبط المريض لمدة دقيقة لحد أقصى خمس دقائق… يعني هي العينة جدا صغيرة وفيها ريحة المريض في نفس الوقت نحط العينة هذه ونعرضها على الكلب وندرب الكلب عليها وإذا أعطاني إشارة على هذه المادة نعطيه مكافأة طبعا ودايما توصل في هذه طريقة يعني”.

وفي قاعة التدريب الكبيرة بالمركز، يمشي رجال شرطة مع الكلاب أمام صف من الصناديق المعدنية، يحتوي واحد منها فقط على عينة إيجابية. تشتم الكلاب العينات وتربض في غضون ثوان أمام إحداها في إشارة إلى أنها اكتشفت شيئا ما.

تقوم المدربة في الشرطة فاطمة الجسمي التي تعمل في فريق الكشف عن كوفيد-19 بدور المرشدة لكلب من نوع كولي بوردر باللونين الأبيض والأسود خلال التدريبات التي نجح فيها في كل الاختبارات.

وقالت هلا في ضمن فريق الكشف عن فيروس كورونا بواسطة الكلب وتدريب كان نوع من التحدي هو أنه أتعلم مهارة جديدة على مستوى العالم وأدرب كلبي عليها. كانت المطارات في دولة الإمارات من أوائل المطارات في العالم التي تجرب الكشف عن فيروس كوفيد-19 عن طريق كلاباً مدربة في 2020. وتوقف استخدام الكلاب في مطارات الإمارات لكنها جاهزة لنشرها حين يستدعي الأمر.