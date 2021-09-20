الأجمل في السنة.. “الزعاق” يعلن موعد قدوم موسم الوسم (فيديو)

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، خلال تصريحات، إن موسم “الوسم” ، الذي يعد أجمل موسم في السنة سيحل بعد 22 يوما؛ بالتزامن مع نهاية موسم “الصفري”.
وأشار عضوا الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إلى أن العرب يطلقون على فصل الخريف اسم “موسم الصفري”؛ لأنه يصف سمات هذا الموسم، ومنها اصفرار قرص الشمس، وهجرة طيور الصفار.
وأضاف، أن الأجساد تصفر في هذا الموسم؛ لكثرة الأمراض التي تصيب الجسم بسبب تقلب الأجواء به، لافتا إلى أن مدة هذا الموسم هي 26 يوما، وهي الأيام المتبقية من حرارة الصيف النهارية، وسيدخل بعدها موسم “الوسم”.
نعيش الآن موسم انتقالي :
ويسمى عند العرب بالخريف
وعند العامة بالصفري
وهي المرحلة الفاصلة بين الصيف والشتاء
مدة الصفري 26 يوماً
وبقي على الوسم 22 يوماً وهي الأيام المتبقية من الصفري
pic.twitter.com/sYS92U5r6P
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) September 20, 2021
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