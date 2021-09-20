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6 أعشاب ونباتات طاردة للذباب والبعوض من المنزل.. أبرزها الل

6 أعشاب ونباتات طاردة للذباب والبعوض من المنزل.. أبرزها الل
http://almnatiq.net/?p=1032471
كشف موقع naturallivingideas، عن عدد من الأعشاب والنباتات تصد الذباب وتعمل على طرد البعوض والذباب من المنزل، وفي نفس الوقت رائحتها مريحة وجذابة للنظر وهي:
1. الريحان
يعتبر الريحان أكثر الأعشاب شعبية في الحدائق، وهو المفضل في الأواني وأحواض الزهور بالقرب من الأبواب والنوافذ، كما يعتبر طارد طبيعي للذباب والبعوض.
2. الغار
لا يقتصر دور هذه العشبة الشعبية على طرد الذباب فحسب، بل يمكن استخدامها أيضا لإبعاد العث عن الخزانات وإبعاد الفئران والصراصير من مخزنك وإبعاد الحشرات عن الحبوب.
3. اللافندر
غالبا ما يُزرع اللافندر لرائحته الرائعة وزهوره الأرجوانية الصغيرة، ويتم استخدامه في عناقيد مجففة لإضافة نكهة لطيفة إلى كل شيء، كما تصد عشبة اللافندر البراغيث والعث والبعوض بالإضافة إلى الذباب.
4. حشيشة الدود (الطانسة)
تم استخدام حشيشة الدود الشائعة منذ العصور القديمة لعلاج كل شيء من أمراض الجهاز الهضمي والطفيليات المعوية إلى الكدمات وآلام المفاصل، كما تستخدم على نطاق واسع كطارد طبيعي للحشرات.
5. الشيح
الشيح سهل النمو إلى حد ما، والزيوت التي يفرزها النبات هي طارد طبيعي آخر لمجموعة متنوعة من الآفات بما في ذلك الذباب والفئران والبعوض والعث والنمل.
6. عشب السترونيلا
قد يكون الزيت اللاذع لعشب السترونيلا هو أكثر نوع طارد الحشرات العشبية شهرة في السوق.

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