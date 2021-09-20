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خبيرة تغذية: هذه الأطعمة مفضلة للمرأة بعد سن الأربعين

خبيرة تغذية: هذه الأطعمة مفضلة للمرأة بعد سن الأربعين
http://almnatiq.net/?p=1032477
المناطق- وكالات:

كشفت خبيرة التغذية الروسية أليونا كوجوتكوفا، ما يجب أن تأكله المرأة بعد 40 عامًا، مشيرة في الوقت ذاته إلى ضرورة تجنب الأطعمة المصنعة.

وكتبت خبيرة التغذية  عبر إنستجرام: أول ما يجب فعله هو تقليل تناول الدهون المشبعة الموجودة في منتجات الألبان واللحوم وكذلك زيت النخيل وجوز الهند. مثل هذا الإجراء سيمنع زيادة مستوى الكوليسترول الضار.

كما أوصت الخبيرة أيضًا بإعطاء الأفضلية للأطعمة الكاملة غير المصنعة. بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن كل وجبة يجب أن تحتوي على البروتين.

واختتمت: لا تقل الكربوهيدرات، التي تأتي من البقوليات والحبوب الكاملة، أهمية، لأنها تعمل كمساعدات في عملية دخول الأحماض الأمينية إلى الدماغ.

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