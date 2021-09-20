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الطيران المدني: إجراءات جديدة حول تحصين المقيمين قبل قدومهم للمملكة

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الطيران المدني: إجراءات جديدة حول تحصين المقيمين قبل قدومهم للمملكة

الطيران المدني: إجراءات جديدة حول تحصين المقيمين قبل قدومهم للمملكة
http://almnatiq.net/?p=1032494

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الإثنين، عن إصدار مجموعة من الإجراءات الجديدة للتحقق من تحصين المقيمين قبل تصعيدهم للطائرة المغادرة إلى المملكة.

وأصدرت الهيئة تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بشأن إجراءات التحقق من حالة تحصين المقيمين قبل تصعيدهم للطائرة المغادرة إلى المملكة.

ونص التعميم على اعتماد إحدى الوسيلتين للتحقق من أهلية المسافر المقيم وهي إما بإبراز حالة التحصين في تطبيق “توكلنا”، أو تقديم تقرير إثبات التحصين في المملكة عبر منصة “قدوم”.

وشددت الهيئة على أهمية التعاميم الصادرة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتحملهم المسؤوليات المترتبة على ذلك.

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