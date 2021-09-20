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القبض على بنجلاديشي حاول تهريب كمية ضخمة من الحبوب المخدرة للمملكة

القبض على بنجلاديشي حاول تهريب كمية ضخمة من الحبوب المخدرة للمملكة

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القبض على بنجلاديشي حاول تهريب كمية ضخمة من الحبوب المخدرة للمملكة

القبض على بنجلاديشي حاول تهريب كمية ضخمة من الحبوب المخدرة للمملكة
http://almnatiq.net/?p=1032512

ألقت قوات الأمن بمطار حضرة شاه جلال الدولي في بنجلاديش، اليوم الإثنين، القبض على شخص وبحوزته 6 آلاف حبة من حبوب “يابا” المخدرة كانت في طريقها إلى المملكة.

وقالت الجهات الأمنية في المطار إنه أثناء فحص أمتعة أحد ركاب رحلة الدمام التابعة لخطوط بيمان البنجلاديشية عثروا على المواد المخدرة وتم إيقاف الراكب، وهو من الجنسية البنجلاديشية وتسليمه إلى إدارة مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية، وفقا لتقرير صحيفة “نيوايج” البنجلاديشية.

وأشار التقرير إلى أن الجهات الأمنية أوقفت يوم السبت الماضي راكبًا آخر من الجنسية البنجلاديشية متجهة إلى مدينة الدمام السعودية بعد أن عُثر معه على أكثر من 22 ألف حبة مخدرة.

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