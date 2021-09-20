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منح عشرة مواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية

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منح عشرة مواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية

منح عشرة مواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية
http://almnatiq.net/?p=1032513

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح عشرة مواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.
والمتبرعون هم : علي محمد القحطاني ، أحمد عبد الله الحارثي ، محمد حمد المطيري ، نجلاء ناصر السديري ، عائشة كليب ضحوي، نهى عثمان السيف ، صلاح سالم الكثيري ، هلاله رويعي العطوي ، طيبة محمد مزحف ، محمد علي المحيميد.

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