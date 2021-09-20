منح عشرة مواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح عشرة مواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

والمتبرعون هم : علي محمد القحطاني ، أحمد عبد الله الحارثي ، محمد حمد المطيري ، نجلاء ناصر السديري ، عائشة كليب ضحوي، نهى عثمان السيف ، صلاح سالم الكثيري ، هلاله رويعي العطوي ، طيبة محمد مزحف ، محمد علي المحيميد.