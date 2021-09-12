في أسبوع واحد.. تقنية جديدة لعلاج سرطان البروستاتا

تمكن عدد من العلماء من اكتشاف تقنية جديدة قد تساعد في علاج مرضى سرطان البروستاتا في أسبوع واحد فقط.

التقنية الجديدة تعتمد على إعطاء جلسات العلاج الإشعاعي بجرعات عالية، فبدلاً من إعطاء العلاج الإشعاعي في 20 جرعة صغيرة خلال شهر، سيتم إعطاؤه في جرعتين كبيرتين خلال أسبوع واحد.

وجند العلماء بمؤسسة «رويال مارسدن» الخيرية للسرطان ما يقرب من 900 مريض، عولج نصفهم بالتقنية الجديدة، بينما تلقى الآخرون العلاج الإشعاعي القياسي، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبشكل حاسم، ثبت أن العلاج الجديد فعال بالقدر نفسه في تدمير الخلايا السرطانية وتقليل خطر عودة المرض.

وقالت الدكتورة أليسون تري، استشارية الأورام السريرية التي تقود التجارب على التقنية الجديدة، لصحيفة «التايمز»، إن الرجال العاملين يمكنهم الآن في سن العمل يمكنهم الآن تلقي العلاج الإشعاعي بشكل سريع ومواصلة حياتهم الطبيعية، وأعمالهم بعد ذلك .

وأكدت تري أن التقنية الجديدة أظهرت «نتائج واعدة للغاية»، وأن آثارها الجانبية قليلة.

ويعاني حوالي 1.41 مليون شخص من سرطان البروستاتا حول العالم.

وأحد الخيارات المتاحة لعلاج المرضى حالياً هو إجراء عملية جراحية لإزالة البروستاتا، لكنها تسبب آثاراً جانبية كبيرة من بينها سلس البول.

أما العلاج الآخر، فهو العلاج الإشعاعي، الذي يستخدم أشعة إكس لتدمير الخلايا السرطانية، ولكنه يمكن أن يؤثر على الأمعاء والمستقيم.