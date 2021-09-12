احدث الأخبار

في أسبوع واحد.. تقنية جديدة لعلاج سرطان البروستاتا
منوعات
 تنبيه مهم من “الغذاء والدواء” بشأن حاسبة جرعة الباراسيتامول للأطفال
محليات
 الولايات المتحدة تفتح حدودها أمام كل المسافرين المطعمين بداية من نوفمبر المقبل
أبرز المواد
 استشاري عظام يحذر من جلسة “التربيعة”: تسبب احتكاك وآلام في الركبة (فيديو)  
محليات
 “الذهب الأحمر”.. علاج سحري للقلق والتوتر ومشاكل النوم ماذا تعرف عنه؟  
منوعات
 وزيرالخارجية عن زيارة الهند: عازمون على تعزيز شراكتنا الاستراتيجية
أبرز المواد
 صيدلي يكشف السر وراء طلب المكملات الغذائية عبر المواقع الأجنبية
أبرز المواد
 خلال 3 أشهر.. ضبط 2000 متر مكعب من الفحم والحطب المحلي في المملكة
منوعات
 خبيرة تغذية: هذه الأطعمة مفضلة للمرأة بعد سن الأربعين
أبرز المواد
 القبض على بنجلاديشي حاول تهريب كمية ضخمة من الحبوب المخدرة للمملكة
أبرز المواد
 6 أعشاب ونباتات طاردة للذباب والبعوض من المنزل.. ماهي ؟
أبرز المواد
 شاهد.. تصميم هاتف سامسونغ “إس 22” الجديد
أبرز المواد
في أسبوع واحد.. تقنية جديدة لعلاج سرطان البروستاتا

في أسبوع واحد.. تقنية جديدة لعلاج سرطان البروستاتا

منوعات
تنبيه مهم من “الغذاء والدواء” بشأن حاسبة جرعة الباراسيتامول للأطفال

تنبيه مهم من “الغذاء والدواء” بشأن حاسبة جرعة الباراسيتامول للأطفال

محليات
الولايات المتحدة تفتح حدودها أمام كل المسافرين المطعمين بداية من نوفمبر المقبل

الولايات المتحدة تفتح حدودها أمام كل المسافرين المطعمين بداية من نوفمبر المقبل

أبرز المواد
استشاري عظام يحذر من جلسة “التربيعة”: تسبب احتكاك وآلام في الركبة (فيديو)  

استشاري عظام يحذر من جلسة “التربيعة”: تسبب احتكاك وآلام في الركبة (فيديو)  

محليات

في أسبوع واحد.. تقنية جديدة لعلاج سرطان البروستاتا

في أسبوع واحد.. تقنية جديدة لعلاج سرطان البروستاتا
http://almnatiq.net/?p=1032523

تمكن عدد من العلماء من اكتشاف تقنية جديدة قد تساعد في علاج مرضى سرطان البروستاتا في أسبوع واحد فقط.

التقنية الجديدة تعتمد على إعطاء جلسات العلاج الإشعاعي بجرعات عالية، فبدلاً من إعطاء العلاج الإشعاعي في 20 جرعة صغيرة خلال شهر، سيتم إعطاؤه في جرعتين كبيرتين خلال أسبوع واحد.

وجند العلماء بمؤسسة «رويال مارسدن» الخيرية للسرطان ما يقرب من 900 مريض، عولج نصفهم بالتقنية الجديدة، بينما تلقى الآخرون العلاج الإشعاعي القياسي، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبشكل حاسم، ثبت أن العلاج الجديد فعال بالقدر نفسه في تدمير الخلايا السرطانية وتقليل خطر عودة المرض.

وقالت الدكتورة أليسون تري، استشارية الأورام السريرية التي تقود التجارب على التقنية الجديدة، لصحيفة «التايمز»، إن الرجال العاملين يمكنهم الآن في سن العمل يمكنهم الآن تلقي العلاج الإشعاعي بشكل سريع ومواصلة حياتهم الطبيعية، وأعمالهم بعد ذلك .

وأكدت تري أن التقنية الجديدة أظهرت «نتائج واعدة للغاية»، وأن آثارها الجانبية قليلة.

ويعاني حوالي 1.41 مليون شخص من سرطان البروستاتا حول العالم.

وأحد الخيارات المتاحة لعلاج المرضى حالياً هو إجراء عملية جراحية لإزالة البروستاتا، لكنها تسبب آثاراً جانبية كبيرة من بينها سلس البول.

أما العلاج الآخر، فهو العلاج الإشعاعي، الذي يستخدم أشعة إكس لتدمير الخلايا السرطانية، ولكنه يمكن أن يؤثر على الأمعاء والمستقيم.

روابط ذات صلة

“إنستغرام” تعتمد تقنية جديدة سيتم إطلاقها قريبًا

“إنستغرام” تعتمد تقنية جديدة سيتم إطلاقها قريبًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*