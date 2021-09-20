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خلال 3 أشهر.. ضبط 2000 متر مكعب من الفحم والحطب المحلي في المملكة

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خلال 3 أشهر.. ضبط 2000 متر مكعب من الفحم والحطب المحلي في المملكة

خلال 3 أشهر.. ضبط 2000 متر مكعب من الفحم والحطب المحلي في المملكة
http://almnatiq.net/?p=1032529
المناطق - واس:

تمكنت دوريات حماية الغابات والمراعي بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر من ضبط أكثر من 2000 متر مكعب من الفحم والحطب المحلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك ضمن أعمالها التفتيشية للكشف عن مخالفات الاحتطاب في مدن ومحافظات المملكة.

وشارك في حملات التفتيش إلى جانب المركز، وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجهات المساندة، حيث اتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للحد من مخالفات الاحتطاب ومكافحة الممارسات التي تسهم في الإضرار بالغطاء النباتي.

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