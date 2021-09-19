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الولايات المتحدة تفتح حدودها أمام كل المسافرين المطعمين بداية من نوفمبر المقبل

الولايات المتحدة تفتح حدودها أمام كل المسافرين المطعمين بداية من نوفمبر المقبل
http://almnatiq.net/?p=1032545

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الولايات المتحدة ستفتح حدودها أمام كل المسافرين المطعمين بداية من نوفمبر المقبل.

وتخطط الولايات المتحدة منذ فترة للسماح للمسافرين الأجانب بدخول البلاد مجدداً بشرط “أن يكونوا قد تلقوا اللقاح بالكامل”. وكانت ميركل دعت بايدن إلى فتح الحدود أمام الأوروبيين خلال زيارتها إلى واشنطن، ووعدها بايدن بمراجعة اللوائح.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض في وقت سابق بأن الولايات المتحدة، التي أغلقت حدودها أمام غالبية المسافرين مع تفشي فيروس كورونا، تعتزم الآن البدء بالسماح للمسافرين الأجانب الذين تلقوا لقاح كوفيد بالكامل بدخول البلاد.

 

 

 

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