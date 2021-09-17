التجارة تستدعي عدد من سيارات تويوتا.. تعرف على السبب

المناطق - وكالات:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 81 مركبة تويوتا “Supra” 2020 – 2021.

وقالت وزارة التجارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن قرار الاستدعاء جاء بسبب احتمالية فقدان معزز الفرامل، الذي قد يؤدي إلى زيادة المسافة المطلوبة لإيقاف المركبة وخطر وقوع حادث.

وأكدت أنه سيتم التحقق من شمول رقم هيئة المركبة من خلال التواصل مع الشركة، لإجراء التحديثات اللازمة مجانا.