بموافقة خادم الحرمين الشريفين..منح ضابطين من منسوبي حرس الحدود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح العقيد المهندس مطرف بن فهد المطرف، والمقدم عبدالله بن إبراهيم التميمي، من المديرية العامة لحرس الحدود، وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة.

وجاءت هذه الموافقة لقاء مشاركتهما في عمليتي “عاصفة الحزم” و “إعادة الأمل”.