حسين عبدالغني: سأقدم استقالتي من النصر في هذه الحالة

أطلق حسين عبد الغني المدير التنفيذي لنادي النصر، تصريحات نارية حول استقالته من منصبه.

وقال “عبد الغني” أنه على أتم الاستعداد لتقديم استقالته والرحيل عن منصبه في حالة شكّل وجوده أزمة للعالمي، مضيفا: “أنا شخص أعمل داخل المنظومة، وإذا كانت المشكلة في وجود حسين عبد الغني داخل نادي النصر سأغادر على الفور”.

وأوضح عبد الغني في تصريحات تليفزيونية لقناة روتانا خليجية: “أنا لا أريد مالا أو شهرة أنا متواجد في مكاني من أجل خدمة نادي النصر، أنا لا أحب اللقاءات الصحفية ومنذ تواجدي في عملي وأنا ملتزم بكل تعليمات إدارة النادي”.

وأكمل المدير التنفيذي للنصر: “أتشرف بالتواجد داخل الجهاز الإداري لنادي النصر، وإذا كانت المشكلة في وجودي سأرحل من غدًا ويكفيني شرفًا أنني كنت جزءا من منظومة النصر”.

وتابع حسين عبد الغني:” أنا أحاول رد جزء بسيط من فضل نادي النصر ولا توجد أي مشكلة لدي في الرحيل في ظل مصلحة المنظومة” .