علماء يكتشفون أعراضا جديدة لفيروس كورونا..ماهي ؟

المناطق - وكالات:

كشف علماء عن أعراض جديدة لفيروس كورونا، مشيرين إلى أن تمييز فيروس كورونا عن الأمراض الموسمية الأخرى أصبح أكثر صعوبة في الأشهر الماضية، فلم يعد فقدان الشم العارض الوحيد لفيروس كورونا.

ولاحظ الأطباء تشابه أعراض الإصابة بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا مع أعراض التهابات الجهاز التنفسي الموسمية.

وأشار الأطباء إلى أعراض جديدة سُجلت لدى نسبة كبيرة من المرضى في المستشفيات، مثل صداع الراس وسيلان الأنف وسعال جاف والتهاب الحلق واضطراب المعدة، بالإضافة إلى ألم عضلي وزيادة درجة الحرارة.

يوصي الخبراء بالاتصال بالإسعاف عند الإحساس بأي من هذه الأعراض، وسيحدد التشخيص السريري حقيقة الإصابة بالمرض والعلاج الأكثر فعالية للحالة.