بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين..منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من باحثي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح عدد من باحثي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة, نظير جهودهم ومشاركتهم الميدانية في الحد الجنوبي، وتميزهم في المجال الأمني

وجاءت الأسماء كالتالي:

1 . الدكتور منصور بن سالم الحميميدي .

2 . المهندس خالد بن أحمد اليوسف .

3 . المهندس مازن بن محمد اليوسف .

4 . ياسر بن عبدالله المطيري.

5. عبدالرحمن بن محمد بن رقيب .

6 . علي بن أحمد آل صمع.

7 . عبدالعزيز بن محمد بن رشود.