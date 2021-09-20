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بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين..منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من باحثي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

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بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين..منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من باحثي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين..منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من باحثي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=1032591

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح عدد من باحثي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة, نظير جهودهم ومشاركتهم الميدانية في الحد الجنوبي، وتميزهم في المجال الأمني

وجاءت الأسماء كالتالي:
1 . الدكتور منصور بن سالم الحميميدي .
2 . المهندس خالد بن أحمد اليوسف .
3 . المهندس مازن بن محمد اليوسف .
4 . ياسر بن عبدالله المطيري.
5. عبدالرحمن بن محمد بن رقيب .
6 . علي بن أحمد آل صمع.
7 . عبدالعزيز بن محمد بن رشود.

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