بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين..منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من باحثي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح عدد من باحثي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة, نظير جهودهم ومشاركتهم الميدانية في الحد الجنوبي، وتميزهم في المجال الأمني
وجاءت الأسماء كالتالي:
1 . الدكتور منصور بن سالم الحميميدي .
2 . المهندس خالد بن أحمد اليوسف .
3 . المهندس مازن بن محمد اليوسف .
4 . ياسر بن عبدالله المطيري.
5. عبدالرحمن بن محمد بن رقيب .
6 . علي بن أحمد آل صمع.
7 . عبدالعزيز بن محمد بن رشود.
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