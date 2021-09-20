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الصحة: ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة لنحو  41 مليون جرعة

الصحة: ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة لنحو  41 مليون جرعة

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الصحة: ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة لنحو  41 مليون جرعة

الصحة: ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة لنحو  41 مليون جرعة
http://almnatiq.net/?p=1032599

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة ليتخطى حاجز الـ  41 مليون جرعة.

وكانت وزارة الصحة  قد أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (63) حالة مؤكدة، وتعافي (71) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2343) حالة، منها (339) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (546612) حالة، وعدد حالات التعافي (535602) حالة، فيما تم تسجيل عدد (6) حالات وفات، ليصل الإجمالي إلى (8667) حالة وفاة.QS

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