“سهم مغزي”.. قصة بطولة لـ”الحرس الوطني” مستوحاة من أحداث حقيقية (فيديو)

محررو المناطق

نشرت وزارة الحرس الوطني مقطع فيديو بعنوان “سهم مغزي” يعرض مشهدًا تمثيليًا لقصة جنديين في اليمن.

ويروي الفيديو قصة استشهاد أحد الجنود ورغبة زملائه في الجيش بأخذ الثأر من قتلته في اليمن.

ويأتي هذا الفيديو بالتزامن مع احتفال المملكة ياليوم الوطني الـ 91 ،تحت شعار “هي لنا دار”، ليظهر مدى بسالة وقوة وتضحيات القوات المسلحة في سبيل الحفاظ على تراب الوطن.