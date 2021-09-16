“جرعة أمل” فيلم يرصد جهود المملكة في توفير اللقاحات (فيديو)

نشر مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، اليوم الإثنين، فيلمًا تسجيليًا بعنوان “جرعة أمل” لرصد جهود المملكة في توفير اللقاحات من أفضل الأنواع المتاحة حفاظا على صحة المواطنين.

ويرصد الفيلم الخطى المتسارعة، والنقلة النوعية الضخمة التي حققتها المملكة في مواجهة الوباء، بدءًا من السيطرة والعزلة، حتى شراء اللقاح.

ويستعرض الفيلم تاريخ استخدام اللقاحات لمواجهة الأمراض والأوبئة في المملكة، وشارك في الفيلم بعض الشخصيات العامة أمثال: الوكيل المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة، الدكتور عبد الله عسيري، والرئيس التنفيذي للتشغيل “نوبكو” فهد البطحي، والباحث الاجتماعي محمد الحاجي.