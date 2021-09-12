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تفاصيل خدمة التأشيرات على منصة أبشر

تفاصيل خدمة التأشيرات على منصة أبشر
http://almnatiq.net/?p=1032641
محررو المناطق

كشفت منصة “أبشر” اليوم الإثنين عن  تفاصيل خدمة تأشيرات الخروج والعودة.

وأشارت إلى أنه في حالة إصدار تأشيرة خروج وعودة لسفرة واحدة بتحديد خيار (المدة بالأيام) يجب أن تكون صلاحية الإقامة تساوي أو أكثر من 90 يوم، بالإضافة إلى القيمة المدخلة.

وأضافت منصة “أبشر” في منشور لها على صفحتها بموقع “تويتر”  أنه في حالة إصدار تأشيرة خروج وعودة لسفرة واحدة بتحديد خيار (العودة قبل) فإن التاريخ المدخل سيكون هو آخر تاريخ للدخول للمملكة.

وتابعت أن رسوم إصدار التأشيرات لشهرين أو أقل 200 ريال، و100 ريال عن كل شهر إضافي .

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