بعد توقف عام ونصف.. عودة الرياضة إلى الجامعات رسميًا

محررو المناطق

تشارك وزارة التعليم في الاحتفال باليوم العالمي للرياضة الجامعية الذي يوافق اليوم 20 سبتمبر، بعودة الأنشطة الرياضية بعد توقف لأكثر من عام ونصف العام، وإدراج 19 مسابقة متنوعة في الألعاب الجماعية والفردية لطلاب وطالبات الجامعات السعودية الحكومية والأهلية.

وتنظم وزارة التعليم المسابقات الرياضية الجامعية، من خلال الاتحاد الرياضي للجامعات الذي يحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والمتمثلة في البروتوكولات الصحية الخاصة بالفعاليات والمسابقات الرياضية المعتمدة من قبل وزارتي الصحة والرياضة، وكذلك الحرص على الالتزام بالتباعد، مع اعتماد حالة (محصّن) للطلبة عبر تطبيق “توكلنا”، إضافة إلى تقنين الحضور الجماهيري لضمان سلامة الطلاب والطالبات.

وتحرص وزارة التعليم على عودة النشاط الرياضي للطلاب والطالبات مع عودة الدراسة حضورياً؛ لما له من أثر إيجابي على جميع النواحي الصحية والبدنية والذهنية، حيث تسهم الرياضة الجامعية من خلال الأنشطة غير الصفية في تحقيق الأهداف الأكاديمية للجامعات، وتسعى الوزارة والاتحاد دائماً إلى التوسع في البرامج والأنشطة الرياضية في كل عام مع مراعاة عدم تأثير ذلك على المسيرة الأكاديمية للطلاب والطالبات.

وقال رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية أ.د.خالد المزيني إن الرياضة الجامعية أهم روافد رياضة الوطن، ولاسيما بعد دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة، مشيراً إلى سعي الاتحاد إلى الوصول للطلبة الموهوبين في المجال الرياضي ورعايتهم، وذلك من خلال إنشاء مراكز تدريب دائمة لرياضي النخبة في عدد من الجامعات، روعي فيها التوزيع الجغرافي بما يخدم أكبر شريحة ممكنة من طلاب وطالبات مناطق المملكة”، مؤكداً أنها تُعد بمثابة حاضنات لتدريب الرياضيين على مدار العام ليتم تطوير مستوياتهم وتوفير مجموعة من الاختبارات البدنية والفسيولوجية لدفعهم للتميّز على المستوى الدولي، وكذلك رعايتهم وإعدادهم ومتابعتهم للمشاركة في المنافسات الدولية تحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية FISU.

وأضاف د. المزيني أن الاتحاد يسعى إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في أنشطته ومسابقاته الرياضية الجامعية بين أبنائه الطلاب وبناته الطالبات في ظل الدعم والاهتمام الكبير لرياضة الطالبات، موضحاً أنه تم تنظيم أول بطولتين للطالبات على مستوى المملكة في عام 2019 في كل من كرة الطاولة والريشة الطائرة، وفي العام نفسه كانت المشاركة في بطولة نابولي الأولمبية بإيطاليا بأول منتخب جامعي للطالبات، والفوز بلقب بطولة العالم الجامعية للألعاب الإلكترونية، كما كانت هناك مشاركة خلال هذا الشهر في البطولة الآسيوية للشطرنج بفريق مكون من أربع طالبات.

وأشار رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات إلى تنفيذ العديد من الدورات التحكيمية والتدريبية الخاصة برياضة الطالبات بالتعاون مع الاتحادات الرياضية، ومعهد إعداد القادة التابع لوزارة الرياضة، موضحاً أن الاتحاد سينظم هذا العام (8) مسابقات فردية وجماعية بطاقم نسائي سعودي 100%، متمنياً للرياضة الجامعية التقدم والتوفيق والوصول لتحقيق رؤية المملكة 2030.​