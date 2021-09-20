هل يجوز دفع الزكاة للأم ؟…عضو هيئة كبار العلماء يحيب

هل يجوز دفع الزكاة للأم ؟…عضو هيئة كبار العلماء يحيب

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هل يجوز دفع الزكاة للأم ؟…عضو هيئة كبار العلماء يحيب

هل يجوز دفع الزكاة للأم ؟…عضو هيئة كبار العلماء يحيب
http://almnatiq.net/?p=1032665

أكد الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يجوز دفع الزكاة للأب أو الأم

وأضاف “المنيع” خلال حديثه لقناة “السعودية”، اليوم الإثنين، إنه لا يجوز دفع الزكاة لأصول الشخص أو لفروعه، موضحا أنه لا يجوز للشخص أن يدفع الزكاة لوالده أو والدته أو ابنه أو بنته.

وتابع: “لا يجوز لأنه إذا كان قادرا على الانفاق عليهم وليس عندهم ما ينفقون به على أنفسهم، فمن الواجب أن ينفق عليهم، لأنه إذا دفع الزكاة عنهم فإنه ينقص من ماله دون حق”.

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