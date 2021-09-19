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مكالمة مبكية بين طفلة ووالدها قبل إعدامه على يد ميليشيا الحوثي (فيديو)

مكالمة مبكية بين طفلة ووالدها قبل إعدامه على يد ميليشيا الحوثي (فيديو)

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مكالمة مبكية بين طفلة ووالدها قبل إعدامه على يد ميليشيا الحوثي (فيديو)

مكالمة مبكية بين طفلة ووالدها قبل إعدامه على يد ميليشيا الحوثي (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1032666
محررو المناطق

عرضت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو لمكالمة مبكية  للطفلة شهد، ووالدها عبدالملك حميد، وذلك قبل إعدامه بيوم واحد من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقالت الطفلة خلال الفيديو : “يابا وحشتنا أنا وأخواتي، فيما رد الأب بوصيته لها وأخواتها بالصبر والدعاء والترابط الأسري”.

وسيطرت حالة من الحزن والبكاء على الطفلة خلال حديثها الأخير إلى والدها، معبرة عن اشتياقها لها وفقدانه.

ونفذت ميليشيا الحوثي الإرهابية، السبت الماضي، مجزرة جماعية بإعدام تسعة مدنيين بنهم طفل زعمت ضلوعهم في اغتيال صالح  الصماد في مدينة الحديدة عام 2018م، وسط إدانات عربية ودولية واسعة لهذا الفعل الوحشي.

 

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