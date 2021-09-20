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هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية
http://almnatiq.net/?p=1032684

كشفت دراسة روسية إن مرضى السكري وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، واضطراب توازن الدهون، هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت طبيبة القلب الروسية أولغا كوزلوفا إن داء السكري وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، واضطراب توازن الدهون، هي المؤشرات الرئيسية لمشكلات القلب.

وأضافت كوزلوفا في مداخلة إذاعية: «النتائج تؤكد أن الرجال يصابون بأمراض القلب في وقت أبكر من النساء اللاتي يتأثرن بمضاعفات أكثر، كما ترتفع احتمالات الإصابة لدى الخاضعين للعلاج الكيميائي والإشعاعي والشباب الخاملين وقليلي الحركة”، وفقا لروسيا اليوم.

وحسب منظمة الصحة العالمية، يموت أكثر من 17.5 مليون سنويا بأمراض القلب، رغم إمكانية تفادي 80% من السكتات الدماغية والنوبات القلبية المبكرة بممارسة الأنشطة الرياضية واتباع نظام غذائي صحي.

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