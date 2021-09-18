القصة الكاملة لحرب “علب المياه”.. غرامات بالجملة على النصر والاتحاد (صور وفيديو)

غرامات بالجملة تلك التي أعلنتها لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم السعودي اليوم الإثنين، ونال فريقي الاتحاد والنصر النصيب الأكبر من تلك الغرامات، حيث تم تغريم الناديين بما يزيد عن مئتي ألف ريال في أعقاب أعمال الشغب من قبل جمهوري الفريقين خلال المبارة التي جمعت الفريقين يوم السبت الماضي ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بقوز ثمين للاتحاد على حساب النصر بنتيجة (3-1)، وبات اتحاد جدة الأكثر تحقيقا للفوز في الدوري بـ4 انتصارات متتالية، بعد خسارة الفيحاء بالجولة الأولى ليتربع العميد على صدارة الجدول برصيد 12 نقطة.

مكاسب متعددة للعميد

وحقق اتحاد جدة العديد من المكاسب بعد تخطي النصر الذي كان يلعب على أرضه ووسط جماهيره، حيث تصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري وسيطر على الأرقام المميزة في الدوري بنهاية الجولة الخامسة كأكثر فريق تحقيقا للفوز وأقوى هجوم بـ14 هدفا وصاحب ثاني أقوى خط دفاع بعد أن استقبلت شباكه 4 أهداف فقط وخرج مرة وحيد بشباك نظيفة وكانت أمام الرائد.

ومن أهم مكاسب العميد، هي استعادة الثقة بعد خسارة البطولة العربية وتحقيق ثاني انتصار على التوالي تحت إشراف المدرب الروماني كوزمين كونترا بعد التغلب على أبها بسداسية، كما تمكن الاتحاد من هزيمة أحد أقوى الفريق المرشحة للمنافسة على الدوري ليدخل بقوة في دائرة المنافسة.

وبات العميد عقدة العالمي في الرياض بعد 8 سنوات لم يستطع فيها تذوق طعم الفوز على النصر، حيث نجح خلال آخر 4 مواسم بتحقيق 3 انتصارات في الرياض على النصر مقابل تعادل وحيد، وقلص اتحاد جدة بهذا الفوز الفارق مع النصر في سجل الانتصارات التاريخية على مدار مواجهاتهما بدوري المحترفين، إلى 8 للنمور مقابل 11 للعالمي.

وعلى مستوى الأرقام الفردية تصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف، النجم البرازيلي كورنادو، الذي صنع 4 أهداف بجانب تسجيله 3، ليصبح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في الدوري.

مسلسل الشغب

وشهدت المباراة حالة طرد وحيدة في صفوف النصر للاعب عبد الإله العمري، الذي خرج ببطاقة حمراء في الدقيقة 88 من عمر المباراة إلا أن هذا لم يكن الحادث المؤسف الوحيد في المباراة العصيبة، حيث تحولت المباراة إلى حرب لرمي زجاجات المياه داخل الملعب من قبل جمهوري الاتحاد والنصر.

وتحول ملعب “مرسول بارك” إلى ساحة للتراشق بعلب المياه من قبل جمهور الفريقين، الأمر الذي سجله مراقبي المباراة لتخرج لجنة الانضباط اليوم بسلسلة من العقوبات والغرامات التي طالت كلا الفريقين.

غرامات بالجملة

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم، اليوم الاثنين، تغريم نادي الاتحاد 65 ألف ريال بعد قيام جماهيره برمي 15 علبة مياه في مباراة النصر، كما غرمت لجنة الانضباط نادي النصر 150 ألف ريال لقيام جماهيره برمي أكثر من 50 علبة مياه في مباراة الاتحاد.

أعلنت اللجنة عن تغريم العالمي بمبلغ 150 ألف ريال، وذلك بسبب قيام جمهوره برمي أكثر من (50) علبة مياه خلال الشوط الثاني من المباراة أمام الاتحاد، وإصابة أحد لاعبي المنافس وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

كما هددت اللجنة النصر بحرمانه من اللعب في مرسول بارك في حال تكرر رمي زجاجات المياه في المباريات القادمة، ويعتبر القرار قابلا للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وألزمت اللجنة نادي النصر بدفع عشرة آلاف ريال، بسبب تأخر لاعبي الفريق في الدخول إلى أرضية الملعب مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

كما غرمت اللجنة العميد بدفع غرامة قدرها 65 ألف ريال، وذلك بسبب قيام جمهوره برمي ما يفوق عدده (15) علبة مياه تجاه أرضية الملعب، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة، وحذرت اللجنة الاتحاد من تكرار جمهوره للمخالفة المشار إليها أعلاه، وسيتم تشديد العقوبة في حال إعادة ارتكابها وفقاً للائحة الانضباط والأخلاق.

قطار الغرامات يصل محطة الهلال

ولم تتوقف الغرامات عند الاتحاد والنصر، بل امتدت لتصل إلى الزعيم، حيق ألزمت اللجنة المشرف العام للفريق الأول بنادي الهلال، خالد إبراهيم المغيربي، بدفع غرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال، وذلك بسبب دخوله إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بالفريق بعد انتهاء المباراة وهو غير مسجل ضمن قائمة المصرح لهم بالدخول الى غرفة تبديل الملابس.

ولنفس السبب غرمت اللجنة المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي أبها تركي عبد الله المشعان بدفع غرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال.