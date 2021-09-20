 4 مشروبات سحرية للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية

المناطق - وكالات:

نصح عدد من الأطباء بتناول بعض المشروبات التى تلعب دورا مهما فى الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

وكشف الأطباء عن بعض المشروبات المهمة التى تساعد فى خفض احتمالية الإصابة بأمراض القلب المختلفة، وفقا لموقع “Health Line” منها:

-الكاكاو:

من المشروبات المليئة بالمعادن ومضادات الأكسدة التى تنعكس فائدتها على القلب، وخصوصا أنها تحتوى على مضادات الأكسدة الفلافونويدية المعروفة بفوائدها القلبية الوعائية.

وبالإضافة إلى ذلك يساهم فى تقليل ضغط الدم وتحسين وظائف الأوعية الدموية.

-القهوة:

الانتظام على تناول القهوة يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن دون الإفراط فيها.

-شاى الكركدية:

أثبتت الأبحاث فائدته فى تحسن تدفق الدم وخفض ضغط الدم ومستويات الالتهاب.

-عصير الحمضيات:

تخفض المشروبات الحمضية مستويات ضغط الدم، بالإضافة إلى احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة والمركبات النباتية، بما فى ذلك الزيوت الأساسية ومضادات الأكسدة الفلافونويد.