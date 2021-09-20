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هذه أول دولة تلقحّ الأطفال من عمر السنتين ضد كورونا

هذه أول دولة تلقحّ الأطفال من عمر السنتين ضد كورونا
http://almnatiq.net/?p=1032753

أصبحت كوبا أوّل دولة في العالم تلقحّ الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن العامين ضد فيروس كورونا، حيث اعتمدت على أحد لقاحات فيروس كورونا المطورة محليًا.

ورغم أن اللقاح ليس إلزاميّاً، إلا أن العيادات الخارجية والمستشفيات وحتى المدارس التي استُخدمت كمراكز تلقيح، غصت بالآباء والأطفال منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.

وأعربت لورا تيجيراس عن ارتياحها لتلقي ابنتها أنيسول “أربع سنوات” الجرعة الأولى من لقاح سوبيرانا المطوّر محلياً، مشيرة إلى أن “الكثيرين يُصابون بفيروس كورونا، لكننا سنتمتع بحماية أكبر بعد تلقي اللقاح”، وفقا لشبكة “سي إن إن”.

وتلقى أكثر من 230 طفلاً تتراوح أعمارهم بين ثلاث وخمس سنوات اللقاح، بحسب ما ذكره مدير إحدى المستشفيات في هافانا.

وكانت كوبا قد سجّلت ارتفاعًا بعدد الإصابات في صفوف الأطفال مع انتشار موجة المتحور “دلتا” من فيروس كورونا.

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