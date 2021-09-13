شاهد.. متخصص في الصحة النفسية يوضح أبرز عيوب الزواج عبر الإنترنت

‏قال د.جميل الحواس، متخصص في علم النفس والصحة النفسية، إن الأبحاث العلمية أثبتت أن هناك مشكلات كبيرة في التعارف والزواج عبر الإنترنت.

وأضاف ” الحواس” خلال حديثه لقناة “روتانا حليجية”، أن “تجربة الزواج عبر الإنترنت لاتزال في مجتمعاتنا تجربة جديدة،موضحا أن هذه التجارب للأسف كثيرة.

وأشار إلى أن الأبحاث العلمية أثبتت أن الزواج عن طريق الإنترنت أو السوشيال ميديا من أكبر عيوبه أن يكون اتخاذ القرار بشكل سريع جدا، ويكون تاريخ الزواج بشكل قريب جدا.