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أعراض خطيرة تدل على إصابتك بمرض في الكبد  

أعراض خطيرة تدل على إصابتك بمرض في الكبد  

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أعراض خطيرة تدل على إصابتك بمرض في الكبد  

أعراض خطيرة تدل على إصابتك بمرض في الكبد  
http://almnatiq.net/?p=1032765
المناطق - وكالات:

كشفت مؤسسة  طبية بريطانية، عن أعراض قد تشير إلى المعاناة من مرض في الكبد والحاجة إلى رعاية طبية عاجلة، وذلك لدى دخولك إلى المرحاض.

وبحسب مؤسسة British Liver Trust،  فإنه  حال كنت تعاني من الكبد الدهني، وكان برازك باللون الأسود الداكن، أو كان لون البول داكنا، فهذا يعني أنك بحاجة لرعاية عاجلة، وفق صحيفة إكسبريس البريطانية.

وأشارت إلى  أعراض خطيرة أخرى، تشمل تورم منطقة أسفل البطن، وظهور كدمات بسهولة، وحكة في الجلد، وقد تتورط هذه الأعراض إلى تقيؤ الدم.

في المقابل، إن كنت ما تزال في مرحلة مبكرة من الكبد الدهني غير الكحولي، فقد تواجه أعراض مثل التعب والشعور بعدم الراحة في الجزء العلوي الأيمن من البطن، حيث يوجد الكبد.

وفي المملكة المتحدة، يقدر أن هناك واحد من كل 3 أشخاص يعاني من مراحلة مبكرة من الكبد الدهني غير الكحولي.

وبحسب هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، لا تسبب المراحل الأولى من مرض الكبد الدهني عادة أي أضرار، إلا أنه بمرور الوقت يمكن أن تتسبب في تليف الكبد بشكل خطير.

وأوضحت أن الكبد السليم لا يجب أن يحتوي على دهون، أو يمكن أن يحتوي على كمية قليلة منها.

والكبد الدهني هو مصطلح شامل لعدة حالات تتميز بتواجد مستويات غير طبيعية من الدهون في الكبد.

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